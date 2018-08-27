Автопрокат в Дубае потребовал с британского туриста 13,5 тысячи долларов

ДУБАЙ, 27 авг — РИА Новости. Компания по прокату автомобилей в Дубае требует с британского туриста, уже заплатившего 32 тысячи долларов штрафов за езду со скоростью 240 километров в час на арендованной машине Lamborghini, дополнительно 50 тысяч дирхамов ОАЭ (13,5 тысячи долларов), сообщает эмиратское издание National.

Ранее 25-летнему гражданину Великобритании Фараху Хаши удалось в полтора раза сократить сумму причитавшихся с него штрафов после переговоров с полицией. В общей сложности он заплатил 117 тысяч дирхамов (32 тысячи долларов) за то, что в течение четырех часов 32 раза нарушил скоростной лимит. Максимальная скорость, которую он развил на главном шоссе Дубая Sheikh Zayed Road, составила 230-240 километров в час.

После оплаты штрафов автопрокатчик подал на туриста заявление в правоохранительные органы, требуя компенсировать 13-дневный простой автомобиля в связи с разбирательствами с полицией. Каждый день аренды Lamborghini он оценили примерно в тысячу долларов.

После инцидента прокатчикам придется перекрасить суперкар и сменить номерной знак, потому что никто не хочет брать его в аренду, отмечает издание со ссылкой на владельца компании.

Инцидент с превышением скорости на Lamborghini произошел 30 июля, турист останется в ОАЭ до тех пор, пока не договорится с компанией по прокату автомобилей.