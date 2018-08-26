Клиентам проблемного туроператора поможет Роспотребнадзор

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Роспотребнадзор сообщил о готовности оказать помощь пострадавшим туристам, которые приобрели авиабилеты у российского туроператора "Турово" и не могут ими воспользоваться.
Ведомство пояснило, что, по сообщению ряда российских СМИ, многие россияне не могут воспользоваться билетами на рейсы из России в Болгарию и обратно авиакомпании Bulgaria Air с вылетами после 24 августа, купленными у этого туроператора. Причиной называют задолженность компании перед авиаперевозчиком.
"Роспотребнадзор готов оказать всю необходимую помощь пострадавшим туристам в подготовке процессуальных документов. Граждане могут обратиться в территориальные органы Роспотребнадзора по месту жительства", — говорится в сообщении ведомства.
Согласно данным, ООО "Турово" выступало агентом авиакомпаний, в его обязанности входило бронирование авиабилетов. В ведомстве отметили, что в соответствии с авиационными правилами при такой покупке билетов используются автоматизированные системы, в которых потребитель может получить информацию о бронировании.
"Если бронирование и покупка авиабилета была оплачена этому агенту, однако информация не отображается в автоматизированной системе авиаперевозчика, это может свидетельствовать о неисполнении договора", — поясняет Роспотребнадзор.
В таких случаях потребитель может потребовать у агента не только возврата денег, но и полного возмещения понесенных убытков, в том числе переплаты за вновь приобретенные билеты.
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