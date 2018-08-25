Несси возвращается: в Шотландии вновь увидели Лох-Несское чудовище

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Школьный секретарь Линн Лок из Канады сфотографировала нечто, похожее на Лох-Несское чудовище, сообщает The Scottish Sun.

Линн Лок, 54-летняя секретарь начальной школы из Онтарио (Канада), отдыхала со своим мужем и дочерью в Глазго (Шотландия, Великобритания). Во время отпуска они отправились на несколько дней в горы.

На озере Лох-Несс Линн Лок увидела Несси примерно в 45 метрах от берега возле замка Уркхарт, где монстра чаще всего наблюдали.

"Когда мы были в замке, я заметила, что нечто движется в воде, пуская пузыри. Оно пару раз уходило под воду и снова появлялось, — пояснила туристка. — Конечно, я слышала историю Несси, поэтому сделала несколько снимков".

Отчет Линн Лок оказался седьмым за этот год и был принят Официальным реестром регистрации наблюдений Лох-Несского чудовища.