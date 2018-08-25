Это просто Нарния! Девушка раскрыла удивительные факты о жизни на Курилах

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. В одной из социальных сетей набирает обороты флешмоб "1 лайк – 1 факт", участники которого обещают рассказать столько фактов по заданной теме, сколько получат лайков. Популярным стал тред студентки Елизаветы Давыдовой, посвященный самому южному острову Курил — Кунаширу, где девушка выросла.

РИА Новости с разрешения автора делится удивительными фактами об обратном пляже, где глубина воды уменьшается, четырех действующих вулканах и Японии – стране заходящего солнца.

"Сейчас я учусь в Москве в институте, но о жизни на Кунашире вспоминаю часто, — рассказала РИА Новости Елизавета. — Очень люблю Кунашир за природу и за то, что он маленький: от начала и до конца моего родного поселка можно дойти за минут десять. Там всем до всего есть дело. Тебе могут дать вещь или продукты в магазине просто потому, что знают тебя. Там ты не одинок, там, как минимум, нет равнодушных людей. Жить проще".

О землетрясениях и вулканах

© Фото : из личного архива Елизаветы Давыдовой Вулкан Тятя Яма, остров Кунашир © Фото : из личного архива Елизаветы Давыдовой Вулкан Тятя Яма, остров Кунашир

На острове, на минуточку, четыре вулкана. И три из них действующие. Смотрите, какой красивый. Это Тятя-яма. И он действующий. А мой поселок находится под другим вулканом — Менделеева. И он тоже действующий.

За годы жизни на острове не реагируешь на землетрясения. Даже не поднимаешь глаз от телефона. Это если еле ощущаемые толчки. А иногда начинает ходить ходуном шкаф и летать посуда. Тут, извини, подскакиваешь и вылетаешь из дома как ошпаренный.

Если долго нет толчков в три-четыре балла, на которые просто "тьфу", то в один прекрасный день остров сделает "тьфу" на нас. Тряханет так, что мама не горюй — накопительная система.

Достопримечательности

© Фото : из личного архива Елизаветы Давыдовой Мыс "Столбчатый" на острове Кунашир © Фото : из личного архива Елизаветы Давыдовой Мыс "Столбчатый" на острове Кунашир

Есть у нас такой мыс "Столбчатый". Почему Столбчатый? Потому что эта странная локация состоит из кучи столбиков.

На острове находится пляж. Он обратный. "Как это?", — спросите. А вот так: заходишь в воду, а она тебе через два метра уже по шею, пойдешь дальше — уже по грудь. Идешь, идешь, идешь, а вода все мельче и мельче. И, наконец, ты стоишь почти за метров 80 от берега, а воды по пятки.

© Фото : из личного архива Елизаветы Давыдовой Тятя, озеро Горячее © Фото : из личного архива Елизаветы Давыдовой Тятя, озеро Горячее

У нас есть замечательное озеро Кипящее. Почему так названо? Ну, потому что оно кипит, что за глупые вопросы? Кстати, есть еще озеро Горячее. Почему так названо, думаю, вы уже знаете.

Рядом с озером Кипящим есть озеро Мертвое, оно кристально чистое. Но если незадачливый турист попробует прополоскать его воду во рту, он рискует лишиться зубной эмали. В озере содержится огромное количество фтора.

© Фото : из личного архива Елизаветы Давыдовой Чертов Палец, остров Кунашир © Фото : из личного архива Елизаветы Давыдовой Чертов Палец, остров Кунашир

Еще одна достопримечательность — Чертов палец. Это высоченная одинокая отвесная скала. Как она появилась? Почему рядом больше ничего нет? Этого мы никогда не узнаем.

Но самая главная наша достопримечательность — ванночки. Это термальные источники вулканов, в которых мы очень любим купаться (в источниках, не в вулканах!). Чтоб вы понимали, это горячий бассейн под открытым небом.

Если вы хотите побывать на Луне, а финансовые возможности не позволяют, вашему вниманию представляется фумаролы! Густые испарения вулканического газа вперемешку с туманом позволяют забыть, что вы на Земле. Плюс сера окрашивает землю в приятный лимонный оттенок.

Соседство с Японией

© Фото : из личного архива Елизаветы Давыдовой Остров Кунашир © Фото : из личного архива Елизаветы Давыдовой Остров Кунашир

Япония прилегает к острову не только с юга, но и с запада. Поэтому для нас она — страна заходящего солнца.

Здесь есть японский дом дружбы. Там живут туристы, и часто там проходят уроки японского языка для русских детей. Все, что я могу сейчас, это посчитать по-японски до десяти.

Я думаю, вам нужно знать, что остров находится близко к Японии. Очень близко. В солнечный день видно горы Хоккайдо.

Японская культура хорошо отражена на острове. Арахис в глазури со вкусом васаби — это не самое странное, что вы можете тут найти.

Погода

© Фото : из личного архива Елизаветы Давыдовой Остров Кунашир © Фото : из личного архива Елизаветы Давыдовой Остров Кунашир

Погода на острове сносит крышу. Буквально. Ветер до 38 метров в секунду. Смотришь в окно, а там летит чья-то черепица, собака, бабушка. Из-за штормовой погоды школу отменяли очень часто.

Порой снега зимой наметает очень много. И когда я говорю "очень много", я имею в виду то, что жители второго этажа могут спокойно выходить в окно, потому что первый этаж полностью погребен.

Остров находится на одной широте с Сочи. Эта информация вам никак не поможет.

Животные и растения

© Фото : из личного архива Елизаветы Давыдовой Остров Кунашир © Фото : из личного архива Елизаветы Давыдовой Остров Кунашир

По нашему поселку со спокойной душой бродят лошади. Заглядывают в окна школы, переходят дорогу в неположенном месте и, самое противное, не дают себя гладить.

На острове нет ядовитых змей, зато есть ядовитые тарантулы. Добро пожаловать.

У нас нет голубей. Вместо них чайки, делящие территорию с воронами. А потом приходит тихоокеанский орлан, достигающий больше ста сантиметров в длину, говорит "я здесь батька" и утаскивает небольшого тюленя. Да, у нас есть тюлени.

© Фото : из личного архива Елизаветы Давыдовой Медведь на острове Кунашир © Фото : из личного архива Елизаветы Давыдовой Медведь на острове Кунашир

Даже медведи у нас какие-то странные. На острове они могут вообще не ложиться в спячку, потому что другой климат, реки не замерзают и рыба есть. А если ее мало, то медведи выходят в поселок. Ходят мимо детского сада, площадок, магазинов, идут на рыбокомбинат. Это страшно.

Иногда, когда вы купаетесь рядом с берегом, земля может уйти прямо из-под ваших ног! Ой, это не земля, а камбала. Вы наступили на плоскую рыбку! Какой конфуз…

© Фото : из личного архива Елизаветы Давыдовой Остров Кунашир © Фото : из личного архива Елизаветы Давыдовой Остров Кунашир

Прогуливаясь по берегу, вы рискуете запутаться и умереть в валяющейся тонне водорослей. В таком экстремальном случае советую поступить как все местные: прогрызть себе путь к свободе, забрав вкусный трофей с собой.

Ой! Совсем забыла сказать, что если запутаетесь в водорослях, выбираться вам надо как можно быстрее. Что? Вы никогда не слышали о морских блохах? Кстати, тарантулы живут как раз на побережье.

Местные жители

© Фото : из личного архива Елизаветы Давыдовой Остров Кунашир © Фото : из личного архива Елизаветы Давыдовой Остров Кунашир

Островитяне — очень приветливый и добрый народ. Однажды моя мама откусила кусок живого кальмара на глазах у туристов. Такую гробовую тишину вы еще не слышали.

Какой напиток был любимым у детей в вашем родном городе? "Кола"? "Пепси"? У нас это был "Милкис". Корейская газировка с молоком. Я была очень удивлена, приехав на материк и обнаружив, что тут это, скажем так, не самый популярный напиток.

© Фото : из личного архива Елизаветы Давыдовой Тятя, озеро Горячее © Фото : из личного архива Елизаветы Давыдовой Тятя, озеро Горячее

В моей Нарнии отопление домов идет с вулканов. Но если вы думаете, что у нас не отключают отопление потому, что вулкан нельзя отключить, вы недооцениваете русских людей.

На острове так долго не было нормальных дорог, что когда сделали асфальт, местные заново учились водить, ибо им, внимание, неудобно!

Вы не поверите, сколько людей, узнавших, что я живу на Кунашире, просили меня сказать что-то на нашем языке.

© Фото : из личного архива Елизаветы Давыдовой Местные жители на острове Кунашир © Фото : из личного архива Елизаветы Давыдовой Местные жители на острове Кунашир

Вот живете вы, любуетесь красотами гор Швейцарии, прованскими лавандовыми полями и не замечаете, что у вас есть собственная маленькая Нарния с двуцветными медведями, огромными орлами и бурлящими озерами.