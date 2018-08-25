Туризм
НовостиПроблемыМаршрутыЗвездыЕдаАнонсыВпечатленияФото
Туризм
Руки по швам! Какие жесты не стоит демонстрировать в других странах
08:0025.08.2018
01800
Девушки на пляже
© Depositphotos / Syda_Productions

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости, Светлана Баева. Если британец или голландец покрутит пальцем у виска, не стоит обижаться. Привычный с детсадовских времен жест, обозначающий "да ты с ума сошел", в Великобритании — всего лишь предложение решать самому, а в Нидерландах это и вовсе комплимент остроумию. С другими жестами также можно превратно понять собеседника или ненароком обидеть. О том, как не попасть впросак, — в материале РИА Новости.

Не унижать и не оскорблять

© Fotolia / Syda ProductionsПриветствие
© Fotolia / Syda Productions
Приветствие

На информационном портале Консульского департамента МИД России опубликованы подробные рекомендации, как вести себя в разных странах, чтобы избежать нежелательных инцидентов.

Конечно, главное — это быть дружелюбным, не грубить, не унижать людей, не использовать оскорбительные жесты, не употреблять в разговоре как английскую, так и русскую ненормативную лексику и вообще ругательства на любом языке. Но есть и нюансы.

Да — это нет, нет — это да

© Fotolia / ave_marioДевушка перед компьютером
© Fotolia / ave_mario
Девушка перед компьютером

"В болгарском курортном городке я чуть не отказалась от посещения небольшой картинной галереи из-за недопонимания, — рассказывает туристка из Москвы Марина Чернышева. — Приоткрыла дверь, в музее был полумрак, а в глубине зала сидела женщина и работала с бумагами. На вопрос "можно войти?" она ответила "да" и энергично помотала головой. Первая реакция на такой жест — уйти".

Действительно, движение головой вправо-влево в Болгарии означает согласие, а вот кивок — категоричный отказ.

Как уточняют на портале Консульского департамента МИД России, в Индии при общении местные нередко покачивают головой из стороны в сторону. Это следует рассматривать как жест одобрения и удовлетворения.

"О'кей", кукиш и "виктори"

© Depositphotos / avemarioДевушка показывает фигу
© Depositphotos / avemario
Девушка показывает фигу

В Турции, по информации МИД, крайне оскорбительными считаются жесты "фига" и "о'кей". Первый обозначает гениталии, второй намекает на нетрадиционную сексуальную ориентацию собеседника.

Орех Коко-де-мер
© Depositphotos / StanislavUvarov
Пять килограммов санкций. Что можно привезти из отпуска и не нарушить закон

В Бразилии, Греции "о'кей" тоже лучше не показывать. В Японии этот жест обозначает деньги, во Франции — "ноль", "пустое место" и считается оскорбительным. А в Тунисе воспринимается как угроза.

Кукиш не следует демонстрировать и в Таиланде (совсем неприлично).

Стоит быть осмотрительнее и со знаком "виктори" — указательный и средний пальцы в виде буквы V.

© Depositphotos / Tverdohlib.comЖест "виктори" (победа)
© Depositphotos / Tverdohlib.com
Жест "виктори" (победа)

В Великобритании — и не только — это жест одобрения в стиле "мы победим", "победа". Например, так приветствуют друг друга байкеры на дорогах. Кроме того, это обозначает цифру "два". Но в той же Великобритании, Австралии и Новой Зеландии жест оскорбит собеседника, если повернуть ладонь на себя.

Палец вверх

© Fotolia / Jürgen FälchleЖест водителя
© Fotolia / Jürgen Fälchle
Жест водителя

Поднятый вверх большой палец в России и многих других странах — выражение одобрения. Кроме того, этим жестом пользуются путешественники автостопом. Но, например, в Мавритании, Иране, Таиланде пытаться тормознуть автомобиль таким способом не стоит. В Мавритании и Иране это будет вообще оскорблением.

Туристы фотографируют в Александровском саду в Москве. 26 июля 2017
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Не снимайте флаги! Что запрещено фотографировать в России и за рубежом

"Как и во многих других мусульманских странах, данный жест считается крайне неприличным. Если вам надо поймать такси, останавливайте его, просто подняв руку и чуть ею помахав", — пояснял в своем блоге иранский государственный деятель, ученый Реза Саджади.

В Таиланде поднятый вверх палец означает "я злюсь на тебя", серьезное неодобрение, хотя благодаря социальным сетям восприятие постепенно меняется. 

В Греции крайне оскорбительным считается жест, когда ладонь повернута боком и средний палец совершает горизонтальные движения туда-сюда.

Не надо тыкать в человека

CC0 / StockSnap / Указательный жест
CC0 / StockSnap /
Указательный жест

Во многих странах не рекомендуется показывать на человека пальцем, тыкать. В частности, в Малайзии, Таиланде, Судане, Кении. Да и в России это считается неприличным.

Туристы фотографируют в Александровском саду в Москве. 26 июля 2017
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Не снимайте флаги! Что запрещено фотографировать в России и за рубежом

В Японии, на Филиппинах не следует подзывать кого-нибудь сгибанием указательного пальца. В Румынии неоднозначно воспринимается жест, когда указательным пальцем несколько раз касаются правой щеки. Это расценивается как стремление пристыдить собеседника.

Непристойный жест — поднятый вверх средний палец — известен во многих странах. Лучше его избегать. Где-то он может спровоцировать драку, а где-то за него и вовсе отправляют в тюрьму.

МИД разъясняет, что в Сингапуре, за "неприличные жесты или действия с сексуальным подтекстом по отношению к лицам противоположного пола предусмотрено наказание в виде штрафа, лишения свободы и телесных наказаний (удары палками)".

Ладонь вперед

CC0 / bohed / Жест "стоп"
CC0 / bohed /
Жест "стоп"

Привычный в России жест "стоп" — ладонь вперед — не стоит употреблять в Греции.

Собака в аэропорту
© Depositphotos / belchonock
Странные запреты: что нужно убрать из чемодана перед полетом

"Этот жест ("мунца") — серьезное оскорбление. Он означает, что человека не хотят больше слушать либо он совершил постыдный поступок (обычно адресуется недисциплинированным участникам дорожного движения)", — уточняет портал Консульского департамента МИД России.

Правая и левая руки

© AFP 2018 / Dibyangshu SarkarФестиваль красок Холи в Калькутте
© AFP 2018 / Dibyangshu Sarkar
Фестиваль красок Холи в Калькутте

В странах с мусульманскими традициями, а также, например, в Индии, Непале, Шри-Ланке левая рука считается нечистой.

"Правая рука используется для выполнения "чистых" функций (принятие пищи, рукопожатие), левая — для личной гигиены. Отсюда обычай не подавать еду или подарки одной только левой рукой. Используется или правая рука, или обе руки вместе, при этом левая всегда находится ниже правой", — разъясняется в рекомендациях.

Рукопожатие

© Фото : Fotolia / FotolEdhar Рукопожатие
© Фото : Fotolia / FotolEdhar
Рукопожатие

Традиционное пожатие рук также в ходу не везде. В Индии больше распространено приветствие "намасте" — легкий поклон и ладони, прижатые друг к другу на уровне груди. В Лаосе это называется "вай". "В Индии, Непале, Шри-Ланке здороваются не за руку, а складывая руки лодочкой", — подтверждают туристы.

В Японии рукопожатие не принято, а вот в Голландии не подать руки — верх бестактности.

Подписка
Наши страницы в соцсетях
Правила использования материалов МИА «Россия сегодня» © 2018 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство „Россия сегодня“» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Настоящий ресурс содержит материалы 18+
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеMail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена