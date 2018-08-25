Руки по швам! Какие жесты не стоит демонстрировать в других странах

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости, Светлана Баева. Если британец или голландец покрутит пальцем у виска, не стоит обижаться. Привычный с детсадовских времен жест, обозначающий "да ты с ума сошел", в Великобритании — всего лишь предложение решать самому, а в Нидерландах это и вовсе комплимент остроумию. С другими жестами также можно превратно понять собеседника или ненароком обидеть. О том, как не попасть впросак, — в материале РИА Новости.
Не унижать и не оскорблять
На информационном портале Консульского департамента МИД России опубликованы подробные рекомендации, как вести себя в разных странах, чтобы избежать нежелательных инцидентов.
Конечно, главное — это быть дружелюбным, не грубить, не унижать людей, не использовать оскорбительные жесты, не употреблять в разговоре как английскую, так и русскую ненормативную лексику и вообще ругательства на любом языке. Но есть и нюансы.
Да — это нет, нет — это да
"В болгарском курортном городке я чуть не отказалась от посещения небольшой картинной галереи из-за недопонимания, — рассказывает туристка из Москвы Марина Чернышева. — Приоткрыла дверь, в музее был полумрак, а в глубине зала сидела женщина и работала с бумагами. На вопрос "можно войти?" она ответила "да" и энергично помотала головой. Первая реакция на такой жест — уйти".
Действительно, движение головой вправо-влево в Болгарии означает согласие, а вот кивок — категоричный отказ.
Как уточняют на портале Консульского департамента МИД России, в Индии при общении местные нередко покачивают головой из стороны в сторону. Это следует рассматривать как жест одобрения и удовлетворения.
"О'кей", кукиш и "виктори"
В Турции, по информации МИД, крайне оскорбительными считаются жесты "фига" и "о'кей". Первый обозначает гениталии, второй намекает на нетрадиционную сексуальную ориентацию собеседника.
В Бразилии, Греции "о'кей" тоже лучше не показывать. В Японии этот жест обозначает деньги, во Франции — "ноль", "пустое место" и считается оскорбительным. А в Тунисе воспринимается как угроза.
Кукиш не следует демонстрировать и в Таиланде (совсем неприлично).
Стоит быть осмотрительнее и со знаком "виктори" — указательный и средний пальцы в виде буквы V.
В Великобритании — и не только — это жест одобрения в стиле "мы победим", "победа". Например, так приветствуют друг друга байкеры на дорогах. Кроме того, это обозначает цифру "два". Но в той же Великобритании, Австралии и Новой Зеландии жест оскорбит собеседника, если повернуть ладонь на себя.
Палец вверх
Поднятый вверх большой палец в России и многих других странах — выражение одобрения. Кроме того, этим жестом пользуются путешественники автостопом. Но, например, в Мавритании, Иране, Таиланде пытаться тормознуть автомобиль таким способом не стоит. В Мавритании и Иране это будет вообще оскорблением.
"Как и во многих других мусульманских странах, данный жест считается крайне неприличным. Если вам надо поймать такси, останавливайте его, просто подняв руку и чуть ею помахав", — пояснял в своем блоге иранский государственный деятель, ученый Реза Саджади.
В Таиланде поднятый вверх палец означает "я злюсь на тебя", серьезное неодобрение, хотя благодаря социальным сетям восприятие постепенно меняется.
В Греции крайне оскорбительным считается жест, когда ладонь повернута боком и средний палец совершает горизонтальные движения туда-сюда.
Не надо тыкать в человека
Во многих странах не рекомендуется показывать на человека пальцем, тыкать. В частности, в Малайзии, Таиланде, Судане, Кении. Да и в России это считается неприличным.
В Японии, на Филиппинах не следует подзывать кого-нибудь сгибанием указательного пальца. В Румынии неоднозначно воспринимается жест, когда указательным пальцем несколько раз касаются правой щеки. Это расценивается как стремление пристыдить собеседника.
Непристойный жест — поднятый вверх средний палец — известен во многих странах. Лучше его избегать. Где-то он может спровоцировать драку, а где-то за него и вовсе отправляют в тюрьму.
МИД разъясняет, что в Сингапуре, за "неприличные жесты или действия с сексуальным подтекстом по отношению к лицам противоположного пола предусмотрено наказание в виде штрафа, лишения свободы и телесных наказаний (удары палками)".
Ладонь вперед
Привычный в России жест "стоп" — ладонь вперед — не стоит употреблять в Греции.
"Этот жест ("мунца") — серьезное оскорбление. Он означает, что человека не хотят больше слушать либо он совершил постыдный поступок (обычно адресуется недисциплинированным участникам дорожного движения)", — уточняет портал Консульского департамента МИД России.
Правая и левая руки
В странах с мусульманскими традициями, а также, например, в Индии, Непале, Шри-Ланке левая рука считается нечистой.
"Правая рука используется для выполнения "чистых" функций (принятие пищи, рукопожатие), левая — для личной гигиены. Отсюда обычай не подавать еду или подарки одной только левой рукой. Используется или правая рука, или обе руки вместе, при этом левая всегда находится ниже правой", — разъясняется в рекомендациях.
Рукопожатие
Традиционное пожатие рук также в ходу не везде. В Индии больше распространено приветствие "намасте" — легкий поклон и ладони, прижатые друг к другу на уровне груди. В Лаосе это называется "вай". "В Индии, Непале, Шри-Ланке здороваются не за руку, а складывая руки лодочкой", — подтверждают туристы.
В Японии рукопожатие не принято, а вот в Голландии не подать руки — верх бестактности.
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