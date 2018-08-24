В США огромный медведь посетил отель, вдохновивший Стивена Кинга

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. В Колорадо попал на видео огромный черный медведь, блуждающий по фойе отеля, который вдохновил Стивена Кинга на написание романа "Сияние", сообщает Daily Mail.

Уникальные кадры сделал сотрудник отеля, работавший на стойке регистрации. Медведь стоит в вестибюле отеля, забирается на стол и внимательно смотрит на работника гостиницы, прежде чем уйти.

Вице-президент отеля Рид Роули рассказал, что 300 гостей крепко спали в тот момент, когда медведю удалось открыть дверь и перелезть через мебель. Он пояснил, что никакого ущерба отелю зверь не нанес.

Писатель Стивен Кинг написал роман "Сияние" после того, как поздней осенью побывал в этом отеле со своей женой. Гостиница находится всего в 10 минутах езды от национального парка США Рокки-Маунтин.