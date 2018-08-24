В США огромный медведь посетил отель, вдохновивший Стивена Кинга

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. В Колорадо попал на видео огромный черный медведь, блуждающий по фойе отеля, который вдохновил Стивена Кинга на написание романа "Сияние", сообщает Daily Mail.
Уникальные кадры сделал сотрудник отеля, работавший на стойке регистрации. Медведь стоит в вестибюле отеля, забирается на стол и внимательно смотрит на работника гостиницы, прежде чем уйти.
Вице-президент отеля Рид Роули рассказал, что 300 гостей крепко спали в тот момент, когда медведю удалось открыть дверь и перелезть через мебель. Он пояснил, что никакого ущерба отелю зверь не нанес.
Писатель Стивен Кинг написал роман "Сияние" после того, как поздней осенью побывал в этом отеле со своей женой. Гостиница находится всего в 10 минутах езды от национального парка США Рокки-Маунтин.
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.