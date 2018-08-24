Россияне стали экономить в Греции, а европейцы – больше тратить

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Банк Греции зафиксировал падение расходов российских туристов, посетивших страну в первой половине 2018 года, сообщает RATA-news.

За первые шесть месяцев 2018 года россияне потратили в Греции на 23,4% меньше, чем за январь-июнь прошлого года. Вероятно, это связано с падением курса рубля по отношению к евро и переориентацией российского турпотока на более дешевые направления.

При этом, по данным Банка Греции, расходы туристов из Германии, Франции, Англии и США выросли.

В 2017 году Грецию посетили 27,3 миллионов иностранных туристов. В 2018 году страна рассчитывает принять около 30 миллионов гостей из-за рубежа.