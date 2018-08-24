Греция просит туристов помочь собрать с торговцев больше налогов

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Греческие власти запустили масштабную кампанию, призывающую иностранных туристов расплачиваться в стране преимущественно банковскими картами и всегда брать у продавцов чек об оказанной услуге. Таким образом в стране хотят поднять собираемость налогов и повысить прозрачность расчетов в сфере торговли и общепита, сообщает АТОР.
Кампания "Apodixi Please", слоган которой можно перевести как "Чек, пожалуйста", организована независимым органом по государственным доходам (IAPR). Плакаты, билборды, постеры с обращениями к туристам расклеены и развешаны в магазинах, ресторанах, кафе, на пляжах и в других общественных местах города.
Как подчеркнуто в обращениях к туристам, им "не нужны наличные, ведь можно платить картой". Разъясняется, что абсолютно все гостиницы, рестораны, магазины, мини-маркеты, частные клиники и другие предприятия, предоставляющие товары или услуги в Греции (за исключением таксистов или киосков) обязаны принимать дебетовые и кредитные карты.
Оплата картой гарантирует, что налоги, уже включенные в цену товаров или услуг, окажутся в государственной казне и принесут пользу экономике.
"Оплачивая свои покупки и услуги картой, вы помогаете финансовому оздоровлению Греции, даете нам возможность предоставить вам еще более качественные услуги в следующий раз, когда вы приедете в нашу страну", — говорится в информации IAPR.
На рекламных постерах указано, на что надо обращать внимание в фискальном документе: в чеке должен быть указан девятизначный налоговый номер предприятия, его название и адрес.
Впрочем, в деле повышения финансовой прозрачности местной торговли только на призывы к туристам налоговики не уповают. Так, массовые проверки соблюдения налоговой дисциплины уже прошли на острове Миконос, который считается одним из самых дорогих греческих туристических направлений.
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