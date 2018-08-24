На Аляске горбатый кит заставил туристов неожиданно "принять душ"

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Горбатый кит удивил туристов на Аляске, он показал акробатический трюк прямо перед прогулочной лодкой, сообщает Daily Mail.

Туристы наблюдали за фонтаном, который пускал кит в стороне от лодки, вдруг перед ними показался еще один: он резко выпрыгнул из воды, перевернулся в воздухе и, окатив людей волной, скрылся.

Пораженные наблюдатели оказались мокрыми с ног до головы после этого невероятного зрелища. Уникальные кадры удалось получить во время путешествия для наблюдения за китами в районе залива Аляска.