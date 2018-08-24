Матильда Шнурова
О свадьбе в Узбекистане, любимых местах в Петербурге и Нью-Йорке
Ольга Цынская

Светская львица, собственник ресторана авторской кухни, основатель балетной школы Матильда Шнурова рассказала в интервью РИА Новости, почему считает Финский залив своим личным местом силы, а Нью-Йорк — идеальным городом для туристов, за что любит Италию, Японию и не любит восточные рынки, а также о том, как танцевала на свадьбе в Узбекистане.

Мое личное место силы — Финский залив

Нам, петербуржцам, невероятно повезло иметь под боком настоящее море. Со всеми этими эпичными закатами, могучими соснами, старинными дворянскими и профессорскими дачами и кристально чистым воздухом, который можно буквально ложкой есть. Здесь здорово устраивать вечерние пробежки, кататься на велосипеде, принимать солнечные ванны и очищать голову от дурных мыслей.

Закат на набережной реки Невы. На дальнем плане - собор Петра и Павла и Петропавловская крепость.
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Люблю Италию — за то, что она умудряется органично сочетать в себе одной столь разные характером, архитектурой и кухней регионы

Море, горы, высокая мода, душевная еда, старая и новая архитектура: объехав Италию на машине, за одно путешествие видишь словно множество стран разом.

Матильда Шнурова
© Фото из личного архива Матильды Шнуровой

И невозможно не любить итальянцев за их отношение к жизни, умение наслаждаться каждым днем и, конечно, за бесценное искусство dolce far niente (приятное безделье).

Но, собираясь в путешествие в эту страну, всегда нужно помнить, что таких чудовищных задержек с запутанными пересадками, как у итальянской авиакомпании, нет ни у кого. Поэтому золотое правило — имейте в запасе не менее трех часов, чтобы точно все успеть.

Венеция, Италия
Венеция, Италия
CC0 / liudanao1991 /
Рим, Италия
Рим, Италия
CC0 / kirkandmimi /
Тоскана, Италия
Тоскана, Италия
CC0 / Bischoff49 /
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Венеция, Италия
CC0 / liudanao1991 /
Если говорить о самых ярких впечатлениях, прежде всего в памяти возникает невероятная Япония с Токио и Киото.

При всей современности этим мегаполисам удалось сохранить свои многовековые традиции. Переместившись на скоростном поезде из многоэтажного безумного Токио, как на машине времени, попадаешь, к примеру, в квартал гейш — которого, казалось бы, уже не должно существовать. А местная, ни на что не похожая кухня, чайные церемонии! Все это производит сильнейшее впечатление.

И, конечно, Узбекистан — когда за неделю мы с друзьями объехали Хиву, Бухару, Самарканд и Ташкент, увидев каждый регион страны в его уникальности и колорите.

Неизгладимое впечатление на нас произвели две свадьбы, на которых нам удалось побывать в той поездке.

Одна — деревенская на 500 человек, куда нас пригласили как почетных гостей из России, чтобы мы исполнили первый танец.

Волнуешься, когда на тебя устремлены 500 пар глаз в ожидании, что же ты сейчас выдашь. Ко второй песне гости подхватили эстафету и стали выходить к нам танцевать. 

Вторая свадьба — состоятельной пары в Ташкенте, на пять тысяч человек. Здесь нас помимо численности гостей поразил традиционный утренний плов, на который собираются мужчины ранним утром.

Нью-Йорк — однозначно идеальный город для туристов.

Здесь можно долго и красиво гулять, получая от этого невероятное удовольствие и не испытывая ни малейших проблем с логистикой и инфраструктурой.

Матильда Шнурова
© Фото из личного архива Матильды Шнуровой

А в Греции какие-то совершенно космические продукты, и более вкусной еды, чем там, я, наверное, не ела нигде.

На самом деле много куда хочется вернуться. В Нью-Йорк — всегда (что я и стараюсь делать почти каждый год), в Париж, Токио, Лондон.

А ни ногой… Не люблю восточные рынки с зазывалами и торговцами, которые пытаются тебя схватить, нарушив границы твоего личного пространства. Такие места мне не близки.

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