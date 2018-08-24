Светская львица, собственник ресторана авторской кухни, основатель балетной школы Матильда Шнурова рассказала в интервью РИА Новости, почему считает Финский залив своим личным местом силы, а Нью-Йорк — идеальным городом для туристов, за что любит Италию, Японию и не любит восточные рынки, а также о том, как танцевала на свадьбе в Узбекистане.
Нам, петербуржцам, невероятно повезло иметь под боком настоящее море. Со всеми этими эпичными закатами, могучими соснами, старинными дворянскими и профессорскими дачами и кристально чистым воздухом, который можно буквально ложкой есть. Здесь здорово устраивать вечерние пробежки, кататься на велосипеде, принимать солнечные ванны и очищать голову от дурных мыслей.
Море, горы, высокая мода, душевная еда, старая и новая архитектура: объехав Италию на машине, за одно путешествие видишь словно множество стран разом.
И невозможно не любить итальянцев за их отношение к жизни, умение наслаждаться каждым днем и, конечно, за бесценное искусство dolce far niente (приятное безделье).
Но, собираясь в путешествие в эту страну, всегда нужно помнить, что таких чудовищных задержек с запутанными пересадками, как у итальянской авиакомпании, нет ни у кого. Поэтому золотое правило — имейте в запасе не менее трех часов, чтобы точно все успеть.
При всей современности этим мегаполисам удалось сохранить свои многовековые традиции. Переместившись на скоростном поезде из многоэтажного безумного Токио, как на машине времени, попадаешь, к примеру, в квартал гейш — которого, казалось бы, уже не должно существовать. А местная, ни на что не похожая кухня, чайные церемонии! Все это производит сильнейшее впечатление.
Неизгладимое впечатление на нас произвели две свадьбы, на которых нам удалось побывать в той поездке.
Одна — деревенская на 500 человек, куда нас пригласили как почетных гостей из России, чтобы мы исполнили первый танец.
Волнуешься, когда на тебя устремлены 500 пар глаз в ожидании, что же ты сейчас выдашь. Ко второй песне гости подхватили эстафету и стали выходить к нам танцевать.
Вторая свадьба — состоятельной пары в Ташкенте, на пять тысяч человек. Здесь нас помимо численности гостей поразил традиционный утренний плов, на который собираются мужчины ранним утром.
Здесь можно долго и красиво гулять, получая от этого невероятное удовольствие и не испытывая ни малейших проблем с логистикой и инфраструктурой.
А в Греции какие-то совершенно космические продукты, и более вкусной еды, чем там, я, наверное, не ела нигде.
А ни ногой… Не люблю восточные рынки с зазывалами и торговцами, которые пытаются тебя схватить, нарушив границы твоего личного пространства. Такие места мне не близки.
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