Матильда Шнурова

Неизгладимое впечатление на нас произвели две свадьбы, на которых нам удалось побывать в той поездке.

Одна — деревенская на 500 человек, куда нас пригласили как почетных гостей из России, чтобы мы исполнили первый танец.

Волнуешься, когда на тебя устремлены 500 пар глаз в ожидании, что же ты сейчас выдашь. Ко второй песне гости подхватили эстафету и стали выходить к нам танцевать.

Вторая свадьба — состоятельной пары в Ташкенте, на пять тысяч человек. Здесь нас помимо численности гостей поразил традиционный утренний плов, на который собираются мужчины ранним утром.