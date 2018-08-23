Авиабилеты в страны ближнего и дальнего зарубежья подорожали на 16% и 8%

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Авиабилеты в страны ближнего и дальнего зарубежья за год в среднем подорожали, а стоимость перелетов по России и в Европы практически не изменилась, сообщает Туту.ру.

Сервис путешествий проанализировал все купленные на сайте авиабилеты с вылетами с 1 сентября по 30 ноября 2018 года. Специалисты выяснили, на сколько подешевели или подорожали самые популярные у туристов осенние направления, сравнив данные с аналогичным периодом прошлого года.

Авиабилеты в страны ближнего зарубежья за год в среднем подорожали на 16% (с 15 792 до 18 256 рублей), в страны дальнего зарубежья — на 8% (с 26 817 до 29 078), цены на перелеты по России и в Европу практически не изменились.

На внутрироссийских направлениях наиболее существенно снизилась цена на билеты Москва — Иркутск. Перелет туда-обратно обойдется осенью почти вполовину дешевле, чем годом ранее (16 331 рубль вместо 30 086 рублей). На втором месте— рейс Самара — Сочи (-22% за год), а на третьем — Москва — Ростов-на-Дону (-21%). Средний чек на вылеты в южные города снизился, вероятно, из-за акций авиакомпаний, которые предлагали весьма бюджетные билеты.

Больше всего подорожали перелеты из Москвы в Тюмень и Челябинск, а также из Санкт-Петербурга в Анапу.

Первые два места среди подешевевших европейских направлений занимают перелеты из столицы России в Болгарию (авиабилеты в Варну и Бургас стали выгоднее на треть). Вероятно, это связано с распродажей авиабилетов у авиакомпаний-лоукостеров. Кроме того, в десятку подешевевших направлений попали вылеты из Москвы и Петербурга в Аликанте и Ларнаку.

В Вену из российской столицы авиабилеты подорожали на 24% — до 18 444 рублей, выросла цена и на перелеты в Ираклион и Афины.

Среди стран ближнего и дальнего зарубежья самыми подешевевшими направлениями можно назвать Санкт-Петербург — Тель-Авив (-18%), Москва — Ташкент (-10%) и Москва — Бухара (-9%). При этом почти в два раза выросли цены на авиабилеты по маршрутам Баку — Москва, Москва — Ош, Грозный — Стамбул, Москва — Кишинев и Москва — Хошимин.