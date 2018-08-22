Эксперты выяснили, как россияне экономят в путешествиях

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Расходы во время поездки российские туристы называют важным фактором, определяющим выбор направления, сообщает OneTwoTrip.

Сервис провел опрос пользователей, чтобы узнать, как российские путешественники планируют свои расходы на время зарубежных поездок. 64% опрошенных признались, что за последний год стали брать в поездки больше денег на текущие траты (питание, экскурсии, наземный транспорт).

"Вполне обычный обед или ужин в условной европейской столице может быть значительно дороже того, сколько мы привыкли платить за питание в России, — комментирует директор по маркетингу сервиса Алексей Теплов. — Мы не исключаем, что в ближайшей перспективе фактор расходов на месте усилит свое влияние, например, заставив экономных путешественников обратить большее внимание на азиатские страны или на организованный туризм с включенным питанием".

Почти половина (46%) участников опроса отметили, что для соблюдения бюджета в конце поездки им приходится экономить. Путешественники готовы урезать свои расходы на экскурсии и музеи (22%), на транспорт (пользоваться общественным вместо такси, больше ходить пешком) — этот вариант также выбрали 22% респондентов. Третьим по популярности способом сократить расходы стала минимизация затрат на кафе и рестораны: экономит на еде 21% путешественников.

Более 70% опрошенных во время путешествий не тратят все запланированные деньги. 11% респондентов тратят в поездке все, что берут с собой. 17% ответили, что правильно спланировать расходы им не удается, что приводит к значительным тратам сверх бюджета.