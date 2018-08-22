Круизные маршруты по Амуру планируют продлить до стран АТР

ХАБАРОВСК, 22 авг — РИА Новости. Возрождаемые круизные маршруты по реке Амур планируется направлять не только до Шантарских островов, но и в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, сообщил на пресс-конференции в среду министр культуры края Александр Федосов.
Сейчас в регионе реализуется проект создания туристско-рекреационного кластера "Остров Большой Уссурийский — Шантары". В 2014 он был включен в федеральную целевую программу "Развитие внутреннего въездного туризма в РФ (2011-2018 годы)". В его рамках ведется реконструкция набережной Хабаровска.
"Здесь должны быть разные направления: Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре, Хабаровск — Комсомольск-Николаевск, Хабаровск — Шантары, и дальше спускаемся и уходим по странам АТР. Думаю, что на ВЭФ мы тоже эти вопросы будем рассматривать. И предложения, и инвесторов", — сказал Федосов.
По его словам, сейчас краевые власти ведут переговоры с бизнесменом из Перми, который планирует построить от четырех до шести круизных лайнеров.
Министр сообщил, что сейчас на берегу ведется подготовительная работа — реставрируются набережные в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, строятся причальные стенки, а также прорабатывается проектно-сметная документация на строительство причальных стенок в Амурске и Николаевске-на-Амуре.
Федосов отметил, что сейчас тур на Шантары стоит порядка 100 тысяч на одного человека. И это оправданная цена, так как все, включая топливо, завозится на острова с материка вертолетом. "Сейчас — 100 тысяч, пять лет назад было 200 тысяч. Сейчас Шантары — часть национального парка, государство вкладывает средства, думаю, что можно будет удешевить туры со временем до 60-70 тысяч рублей", — сказал министр.
Шантарский архипелаг площадью 2,5 тысячи квадратных километров расположен в Охотском море. Он состоит из 15 островов — самый крупный из них Большой Шантар. В 2013 году там учрежден национальный парк "Шантарские острова". На островах сохранилась природа практически в первозданном виде.
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