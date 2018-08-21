"Натали турс" не исполнила обязательства перед 30 тысячами клиентов

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Туроператор "Натали турс" не исполнил обязательства перед 30,2 тысячи человек, сообщает Ростуризм.

Основное юрлицо туроператора "Натали Турс" — "Панорама Тур" — с 30 июня прекратило чартерные программы для туристов в Барселону, Римини, Катанию, Неаполь, Анталью и Ираклион, а 4 июля объявило об аннулировании всех туров по 30 сентября включительно. Компании за несколько недель до этого стало не хватать денег для своевременной оплаты поставщикам, что ее руководство связывает с рядом факторов, включая неправильную оценку денежных потоков и сокращение спроса на туры в Европу.

"Руководством "Натали турс" представлены данные, что общее число клиентов, перед которыми группой компаний не были исполнены в полном объеме обязательства, составляет 30,2 тысячи человек, и что совокупный объем выплаченных возмещений составляет около 3,5 миллиона рублей — чуть больше 0,2% от совокупных обязательств юрлиц "Натали турс" (они составляют 1,5 миллиарда рублей)", — говорится в сообщении.