Эксперты рассчитывают на рост турпотока из России на Кипр

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Российский турпоток на Кипр по итогам первых семи месяцев снизился на 5% по сравнению с тем же периодом 2017 года, причем июль показал спад уже на 5,9% в годовом выражении. Туроператоры надеются, что направление может отыграть эти потери в августе и бархатном сезоне, сообщает АТОР.
На Кипре объясняют снижение турпотока из России активностью на российском рынке Турции.
Оценивая летние продажи на кипрском направлении, туроператорские компании отмечают также влияние на спрос еще и ЧМ-2018. Так, по словам одного из туроператоров, на период проведения ЧМ по футболу спрос на туры на Кипр снизился примерно на 15%, создав, однако эффект отложенных продаж.
По мнению участников рынка, Кипр может наверстать упущенное в августе и в бархатном периоде, что подтверждает и структура продаж по направлению.
У ведущих туроператорских компаний доля раннего бронирования в общем объеме продаж Кипра на летний сезон составляет от 35 до 50%. При текущей средней глубине бронирования от месяца до двух Кипр в бархатном сезоне может еще получить "недостающих" туристов. О том, что такой тренд есть, говорят участники рынка.
При этом, несмотря на пик сезона "отельеры охотно идут на контакт – всё-таки российский рынок для них один из самых важных". Так, весь сезон многие отели Кипра дают бесплатное проживание для детей или скидки на размещение второго и более ребенка.
По информации участников рынка, в августе и в бархатном сезоне российским туристам дефицит мест в отелях Кипра не грозит: у многих туроператоров на Кипре есть номера с возможностью моментального подтверждения.
По итогам 2018 года, как считают эксперты, объемы продаж по Кипру или останутся на уровне прошлого года или покажут небольшой рост в пределах 3-5%. По мнению участников рынка, многое будет зависеть от курса рубля в августе-сентябре. Если курс стабилизируется, это поможет продаже всех выездных направлений, включая Кипр.
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