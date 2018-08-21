"Натали Турс" получила около 12 тысяч претензий от клиентов

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. "Натали Турс" получила порядка 12 тысяч претензий от туристов-клиентов компании и ведет работу по определению их правового статуса, сообщается на сайте Ассоциации "Турпомощь" по итогам рабочего совещания в Ростуризме.

"Уже получено порядка 12 тысяч претензий от туристов-клиентов компании, идет работа по определению их правового статуса", — говорится в сообщении.

Отмечается, что со 2 июля компания продолжает исполнять обязательства перед клиентами, в частности, выдаются авиабилеты, оплаченные ранее, и осуществляется визовая поддержка. Кроме того, были произведены возвраты денежных средств по ранее оплаченным заявкам по 20 договорам на сумму порядка 3,5 миллиона рублей.

"По итогам совещания было принято решение в ближайшее время провести обработку всех имеющихся претензий с целью получения точной информации по количеству туристов, которые приобрели пакетные туры у туроператоров, работающих под брендом "Натали Турс", и не успели ими воспользоваться, а также данные о том, кому и в каком объеме был осуществлен возврат средств по турам или частичная компенсация за оплаченные ранее авиабилеты или иные услуги", — отмечается в сообщении.

Основное юрлицо туроператора "Натали Турс" — "Панорама Тур" — с 30 июня прекратило чартерные программы для туристов в Барселону, Римини, Катанию, Неаполь, Анталью и Ираклион, а 4 июля объявило об аннулировании всех туров с 4 июля по 30 сентября включительно. Компании за несколько недель до этого стало не хватать денег для своевременной оплаты поставщикам, что ее руководство связывает с рядом факторов, включая неправильную оценку денежных потоков и сокращение спроса на туры в Европу.

В прошлый вторник на сайте "Натали Турс" появилась информация о том, что компания приостановила свою операционную деятельность. Затем заявление было удалено с сайта, вместо него появилась уже известная информация о приостановке продаж.