В Хорватии уборщица хостела избила туристку металлическим прутом, пишут СМИ

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Туристка из Великобритании заявила о том, что в хорватском городе Сплит уборщица хостела избила ее металлическим прутом за отказ доплачивать за проживание, сообщает Daily Mail.

26-летняя Лаура Денмар из Кембриджа перед поездкой в Сплит вместе со своим парнем Джереми Лафондом забронировала проживание в хостеле. Когда молодые люди оказались на месте, они поняли, что условия не соответствуют заявленным. Но пара решила остаться. "В хостеле было 30 кроватей и только одна ванная комната, но мы уже заплатили за это жилье, и нам было некуда идти", — рассказывает Лаура.

По словам туристки, инцидент с уборщицей произошел в последний день: та вошла в комнату и потребовала доплаты за проживание. "Я сказала ей, что это незаконно, но уборщица пригрозила позвонить в полицию – я не возражала", — добавила девушка. Но вместо этого уборщица позвала мужчину – якобы, владельца хостела, закрыла дверь в комнату с туристами на замок и начала избивать Лауру.

Девушка была госпитализирована с переломом руки и раной на голове, на которую наложили швы. Как сообщает издание, хорватские полицейские проводят проверку по факту произошедшего.