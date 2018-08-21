На Кубани число отелей по системе "все включено" увеличилось на 43%

КРАСНОДАР, 21 авг — РИА Новости. Количество отелей по системе "все включено" в Краснодарском крае увеличилось на 43% в 2018 году — до 43, набор обязательных услуг таких отелей закреплен по инициативе губернатора на законодательном уровне, сообщает пресс-служба администрации региона.

"В этом сезоне услуги в формате "все включено" оказывают 43 средства размещения. В августе 2017-го года таких объектов было 30. Преимущественно они расположены в Анапе, Сочи, а также в Геленджике и Туапсинском районе. Набор обязательных услуг, предоставляемых отелями и гостиницами, закреплен по инициативе губернатора на законодательном уровне", — говорится в сообщении.

По словам губернатора края Вениамина Кондратьева, как ведущая курортная территория России, регион должен показать на своем примере, что услугу "все включено" нужно сделать повсеместной.

В ведомстве уточнили, что все средства размещения, работающие по формату "все включено", прошли процедуру обязательной классификации. На сегодняшний день "звезды" получили около 99% средств размещения — почти 6,2 тысячи гостиниц и отелей. Краснодарский край по этому показателю – лидер в России.

По данным Минкурортов края, за первое полугодие 2018 года регион посетили 7,5 миллиона человек. Традиционные города-лидеры среди курортных территорий по количеству туристов – Сочи, Анапа и Геленджик. По итогам 2017 года Краснодарский край принял свыше 16 миллионов туристов, побив свой собственный рекорд по турпотоку за предыдущие годы. В 2016 году регион посетили более 15,8 миллиона туристов, в 2015 году — свыше 15 миллионов.

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