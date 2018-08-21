Определены самые популярные у туристов малые города России

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Рейтинг малых туристических городов с населением до 10 тысяч человек, популярных для путешествий и отдыха летом 2018 года, возглавляют города в Ивановской, Владимирской и Вологодской областях, сообщает аналитическое агентство ТурСтат.

В первой пятерке — Плес в Ивановской области, Суздаль во Владимирской области, Кириллов в Вологодской области, Болгар в Республике Татарстан и Мышкин в Ярославской области.

По данным агентства, туристы отдыхают в малых городах в среднем по два дня и тратят на проживание от двух до двух с половиной тысяч рублей.