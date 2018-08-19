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Яхта, пляж и кровать: куда знаменитости надевают самые красивые купальники
11:3519.08.2018
(обновлено:12:35 19.08.2018)
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Девушка
© Depositphotos / marcink3333

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. В аккаунтах в своих социальных сетях знаменитости делятся не только яркими фотографиями, но и впечатлениями о любимых курортах, размышлениями об отдыхе и работе. Самые яркие образы, необычные челленджи и секреты звезд — в материале РИА Новости. 

Актриса и телеведущая Наталья Бардо рассказала о своем отдыхе на Мальдивах: "Я сижу на теплом острове, одна, молчу уже три дня, медитирую и думаю: как же это круто — много работать, пахать, убиваться, спать по три часа, иметь одно питание в день, есть гречку с холодной курицей, потом получить зарплату… Купить на нее лекарства, билет на самолет, курс массажей и тишину. Силы истрачены и гонорар тоже".

Также девушка поблагодарила выбранный курорт за "приглашение в любимую сказку, которую я ждала последние три года".

Продюсер Яна Рудковская предпочла провести свой отдых в кругу семьи — с мужем, фигуристом Евгением Плющенко, и сыном на курорте Порто-Черво на Сардинии. Она регулярно выкладывала в свой аккаунт в социальной сети фотографии с яхты, и, пожалуй, самая оригинальная — в рамках челленджа российских знаменитостей #FallingStars2018. Его суть в том, чтобы сделать фото, якобы изображающее собственную внезапную смерть.

Модель Наталья Якимчик отдыхает на курорте Монте-Карло в Монако, но девушка, видимо, не привыкла сидеть без дела, к чему призывает и своих подписчиков. Наталья им рассказала о том, как обзавестись идеальными ногами, вдохновляя собственными фотографиями.

Солистка группы Serebro Ольга Серябкина, публикуя очередное фото в купальнике (на этот раз из Турции), рассказала подписчикам, что гастрольный график часто оставляет ее без сил. "Но когда получается перед концертом отдохнуть, побыть наедине с собой или, как сейчас, в полном релаксе с девочками зарядиться энергией от окружающей природы, то я снова готова к выступлениям, перелетам, переездам", — добавила девушка.

А для певицы Натальи Чистяковой-Ионовой отпуск — "это когда не нужно торопиться вставать с кровати".

Звезды стараются иронично относиться к критике подписчиков, порой предвосхищая возможную реакцию. Так, певица и бывшая солистка группы "ВИА Гра" Татьяна Котова, опубликовав фото в откровенном купальнике во время отдыха на испанском острове Ибица, написала: "Знаю-знаю! Сейчас начнется: отписываюсь и ухожу читать Шекспира в оригинале или работы по ядерной энергетике".

Отдых на острове, но не испанском, а греческом, Миконосе, выбрала для себя и своей семьи ресторатор Снежана Георгиева. Вот что она написала о курорте: "Миконос — удивительное место, не имея почти никакой природной растительности, все равно невероятно яркий и разноцветный. Здесь даже воздух имеет свои цвета в зависимости от направления ветра и времени суток, а у песка вообще тысячи оттенков!"

Светская львица Надежда Оболенцева во время отдыха в Сан-Тропе (Франция) решила не отказываться от привычных физических нагрузок и занялась упражнениями вместе с подругой.

Публикация от Sveta R (@a030aa)

Хотя, как доказывает главный редактор журнала Hello! Светлана Бондарчук, для того чтобы поддерживать себя в форме и радовать подписчиков фотографиями в купальнике, необязательно уезжать из Москвы, можно просто выбрать яркий фон в одной из студий йоги.

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