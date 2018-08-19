На Боракае в октябре заработает треть гостиничных номеров

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Только около трети гостиничных номеров на острове Боракай будут открыты для бронирования в октябре, пишет ABS-CBN news со ссылкой на секретаря Департамента туризма Филиппин Бернадетт Ромуло-Пуят.
С апреля остров не принимает гостей, так как ему необходимо восстановить свою экологию. Местные власти планируют выпустить список гостиниц, соответствующих правительственным правилам, чтобы помочь туристам, которые хотят забронировать номера, когда остров снова откроется.
Из 15 000 гостиничных номеров на острове будут доступны до 5000.
Остальным, по словам чиновника, еще предстоит полностью выполнить требования, установленные департаментами туризма, экологии, внутренних дел и местного самоуправления.
Остров Боракай, расположенный в центральной части Филиппинского архипелага, является одним из главных рекреационных регионов Филиппин, центром пляжного отдыха, дайвинга и кайтсёрфинга.
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