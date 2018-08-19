Названы пять необычных услуг в отелях

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Отдохнуть на пляже и выпить коктейль можно во многих гостиница мира, но есть отели, которые предлагают уникальные услуги, сообщает PeterGreenberg.com.
В гостинице, расположенной в Чианг Рае в Таиланде, можно положить свой коврик для йоги на спину слона и оттачивать практику.
В берлинском отеле (Германия) есть возможность не просто спеть в душе, но и записать свою песню в одной из двух студий звукозаписи. Правда, с собой придется взять бэк-вокалистов.
В гостинице в Нью-Джерси (США) на крыше с видом на парк и Атлантический океан по вечерам показывают кино. Днем крыша служит лаунж-зоной.
Гостиница в Омане позволяет своим гостям почувствовать себя Джеймсом Бондом. Если кажется, что слишком прозаично приезжать в отель на арендованной машине или такси, можно прилететь на параплане вместе с профессиональным гидом.
Гавайский отель предлагает опцию для теннисистов: корты оборудованы камерами, которые записывают и анализируют игру в реальном времени.
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