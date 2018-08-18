Финский изобретатель создал плавучую сауну и собрался на ней в путешествие

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Финский изобретатель и бывший инженер NASA Янне Кяпюлехто сконструировал плавучую сауну, которая получает энергию от солнечных батарей, и собирается пересечь на ней Финский залив, сообщает "Евро Пульс".
Сауна установлена на платформе, с которой можно прыгать в воду, чтобы поплавать в заливе. Еще на платформе есть зонтик от солнца, а на крыше самой сауны — наблюдательный пункт. Необычное плавсредство дополняют солнечные батареи, от которых питается мотор и электропечь, нагревающая сауну. Они же дают дополнительную тень на платформе.
В путешествие по Финскому заливу Янне берет запасной мотор, спасательную надувную лодку, оборудование для связи и знакомого штурмана. Чтобы преодолеть 80 километров, которые отделяют Хельсинки от Таллина, путешественникам понадобится девять часов. Это время они собираются посвятить сауне, купанию и разговорам.
Плавучая сауна не слишком маневренная, поэтому в путь Янне отправится только когда в прогнозе будет три безветренных дня подряд – чтобы сауна не перевернулась и не сбилась с курса. Первый день путешественники будут добираться от Хельсинки до Таллина, второй день проведут в эстонской столице, а третий – на пути домой.
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