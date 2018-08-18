Жизнь как в сказке: что скрывается за глянцевыми фото тревел-блогеров

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Со стороны может показаться, что тревел-блогеры живут как в сказке: отдых, вечеринки и праздники – их работа. Но за красивыми фотографиями в социальных сетях, пишет Daily Mail, остаются множество проблем, с которыми сталкиваются активные путешественники.
Чувство опасности
Поездками в отдаленные нетронутые места, безусловно, можно удивить подписчиков, к тому же не придется нервничать из-за лишних людей в кадре. Но такая уединенность может вызвать и страх, даже паранойю, особенно если блогер находится в незнакомой стране.
Элиза Кук и ее муж Доменик путешествуют по Австралии на своем минивэне чуть более года и говорят, что поначалу у них в голове все время возникали сцены из фильмов ужасов.
"Перед сном я часто брала с собой в постель кухонный нож, правда, мужу это не нравилось – пришлось прекратить, — рассказывает Элиза. – Но теперь я перестала бояться и поняла, что чем дальше от людей, тем безопаснее".
Неразбериха с рейсами и потеря денег
У семейной пары Мари Фе и Джейка Сноу бывали проблемы с датами вылетов.
"Как-то раз мы решили полететь из Бангкока на Филиппины, купили билеты и на время забыли о них, — рассказывает Мари. – По какой-то причине я и Джейк были уверены, что вылет будет в определенную дату. Мы повторяли ее столько раз, что именно она осталась в памяти. Но это была ошибка! Мы пропустили свой самолет, а также и стыковочный рейс!"
Отсутствие дома
Многим путешественникам проще останавливаться в номерах, которые им предоставляют отели, чем иметь собственный дом, за который часто еще необходимо платить ипотеку.
Блогер Алиса Романос рассказывает, что на время путешествия она оставляет свои вещи в хранилище.
"Если мне необходим перерыв, то я останавливаюсь в гостинице или арендованной квартире в том месте, где я чувствую себя комфортно. Пары недель достаточно, чтобы я снова захотела путешествовать", — рассказывает девушка.
Ранние подъемы
Большинство блогеров хотят на своих фото показать вид или достопримечательность, но так, чтобы в кадр не попали случайные люди. Часто единственный способ этого добиться – приехать к месту съемки первым, где-то к пяти часам утра.
Лорен Буллен говорит, что именно ранние подъемы – это лучший совет для всех, кто хочет попасть в мир тревел-блогеров. "Также приготовьтесь редактировать каждую фотографию по полчаса", — добавляет девушка.
Пропуск важных семейных мероприятий
Когда близкие люди крестят детей, подруги выходят замуж, родственники отмечают юбилеи, быть далеко от них – морально непросто.
"Порой, когда я звоню своей семье и друзьям, мне становится грустно, ведь я пропускаю важные события, — рассказывает блогер Джули Эстер.
Трудно быть в форме
Если все время переезжать, то часто может не хватать времени на регулярные физические упреждения, чаще приходится ограничиваться короткой зарядкой.
Элиза Кук рассказывает, что каждый день у нее получается только лишь позаниматься растяжкой не больше десяти минут, столько же остается на медитацию.
"Но даже это помогает мне приготовиться к новому дню, вне зависимости от того, где мы с мужем находимся", — рассказывает девушка.
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