Эксперты определили самые популярные среди россиян турецкие курорты

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Второй год подряд рейтинг популярных среди россиян турецких курортов занимает Аланья, сообщает Level.Travel.

Средняя цена на отдых в Аланье — одна их самых низких — около 65 тысяч.

Второе место в этом году занял курорт Конаклы, туда поехали чуть меньше людей, чем в Аланью. Правда, за отдых здесь пришлось заплатить почти на десять тысяч рублей больше. В среднем туры в Конаклы обходились по 74 тысячи рублей. Замкнул тройку Кемер, где средняя стоимость составляет около 63 тысяч.

На четвертом месте — курорт Сиде, где цена отдыха фактически такая же, как и в Конаклы – в среднем 74 тысяч за тур. На пятом месте расположились два курорта: Бельдиби и Анталья, хотя цены между ними довольно серьезно отличаются: 75 и 65 тысяч соответственно.

Также эксперты заявляют, что россиянам нравится отдыхать в Турции по системе "все включено": 46% отпускников предпочли именно так организовать свое путешествие, что на 8% выше, чем годом ранее.