Ростуризм: политика Booking.com не повлияла на заполняемость отелей в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости. Политика компании по бронированию отелей Booking.com, которая ограничила работу на полуострове, не отразилась на заполняемости крымских гостиниц, сообщил глава Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Олег Сафонов.

Сервис Booking.com перестал бронировать проживание в городах Крыма для отдыха, при этом гостиницу можно выбрать, если целью поездки является работа. Кроме того, были обнулены рейтинги и история отзывов о крымских отелях. В свою очередь Ассоциация малых отелей Крыма заявила о намерении объявить вотум недоверия компании Booking.com, в одностороннем порядке нарушившей партнерские договоренности.

"Существует в мире и в Российской Федерации очень много систем бронирования. Большая конкуренция среди систем бронирования. Так что прекращение работы какой-то одной системы негативно никак не скажется на заполняемости коллективных средств размещения в Крыму. Заполняемость сейчас очень высокая", — сказал журналистам Сафонов.

В свою очередь, министр курортов и туризма республики Вадим Волченко сообщил, что в некоторых регионах заполняемость практически равна 100%.

"Также заполнены некоторые регионы, которые ранее не заполнялись в таком проценте. Прежде всего, это восточный регион. Это Феодосийский регион, Ленинский район — там заполняемость в цифрах 95-98%. Это очень хороший показатель", — сказал министр.

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