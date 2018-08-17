Крым принял более четырех миллионов туристов в этом году

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг — РИА Новости. Крым с начала года посетили свыше 4,3 миллиона туристов, что на 28% больше аналогичного периода прошлого года, сообщил руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов.

"Мы оцениваем прохождение высокого туристского сезона в 2018 году как исключительно успешное. По состоянию на текущий день, уже отдохнуло в Крыму 4 миллиона 368 тысяч туристов, что на 28% больше, чем в прошлом году. Мы считаем, что динамика очень хорошая", — сказал Сафонов журналистам.

По его словам, рост туристического потока связан с кардинальным улучшением транспортной инфраструктуры и логистики.

"Был введен в эксплуатацию новый аэропорт. Построен мост. Исключительно важно, что в этом году, благодаря проведенной работе, не повышались цены на обслуживание. В некоторых коллективных средствах размещения мы увидели и снижение цен. То есть соотношение цена качества является оптимальным", — сказал Сафонов.

Глава Ростуризма также отметил активную позицию крымских властей по информационному продвижению Крыма.

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