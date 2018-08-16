Эксперты рассказали, какие лечебные туры выбирают россияне в 2018 году

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Российские туристы не готовы отказываться от оздоровительного отдыха в Европе, однако стремятся минимизировать бюджет поездки, сообщает АТОР.

По оценке туроператоров, спрос на лечебно-оздоровительные туры в Европу остается стабильным, и в целом продажи идут на уровне прошлого года. Для санаторного сегмента характерна постоянная и, что важно, возвратная аудитория, которая обычно ездит на курорты один-два раза в год. Это задает хорошую глубину продаж: от двух до шести месяцев.

По мнению экспертов, основной фактор влияния на спрос – стоимость поездки, которая в этом году выросла на 10-15%. На спросе в первой части сезона особенно сказывалась цена авиаперевозки: билеты на европейских направлениях подорожали.

По оценке туроператоров, рейтинг европейских направлений, куда наши соотечественники ездят на лечение, возглавляет Чехия.

"Перечень стран не меняется: Чехия, Словения, Венгрия. Чуть меньшим спросом пользуются курорты Прибалтики и Словакии. Большинство других европейских стран не пользуются спросом из-за отсутствия информации, туристы просто не знают о них", — говорит Людмила Блинкова, руководитель отдела "Лечебные туры" одного из крупных туроператоров.

По словам экспертов, для эффективного лечения минимальная длительность пребывания на курорте должна составлять не менее 15 дней, а в идеале – не менее 21 дня. Однако, чтобы вписаться в бюджет поездки все чаще российские туристы бронируют поездки на срок от 10 до 14 дней, выбирают более низкую категорию отеля, отказываются от трансфера и стремятся найти перелет подешевле. На чем экономить российские туристы точно не хотят, так это на количестве процедур.