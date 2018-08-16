В АТА заявили, что на российском рынке больше нет понятия "горящих туров"

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Говорить о том, что на турецком направлении этой осенью не будет "горящих туров" неверно, так как, благодаря успешному раннему бронированию, самого понятия "горящие туры" на российском туристическом рынке сегодня нет, заявила РИА Новости исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что ждать "горящих туров" на турецком направлении этой осенью не стоит.

Собеседник агентства уверена, что понятие "горящие туры" ушло в прошлое.

"Если турист вдруг в четверг решает, что ему в понедельник нужно вылететь на отдых, то и такой тур агент ему подберет в ту же Турцию. Но это будет не тот отель, который был бы, ели бы покупка совершалась за три месяца. Важно понимать, что 50% всех возможных продаж ушло при раннем бронировании. Самого понятия "горящих туров", когда оператор что-то не может продать, уже нет на рынке. Сегодня продается все", — пояснила Осипова.

При этом она считает, что даже при бронировании в последний момент цены не будут выше. "Они могут подняться на какой-то конкретный отель, если он еще есть в продаже, но в целом подорожания не наблюдается", — пояснила представитель АТА.