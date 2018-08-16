В АТА заявили, что на российском рынке больше нет понятия "горящих туров"

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Говорить о том, что на турецком направлении этой осенью не будет "горящих туров" неверно, так как, благодаря успешному раннему бронированию, самого понятия "горящие туры" на российском туристическом рынке сегодня нет, заявила РИА Новости исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что ждать "горящих туров" на турецком направлении этой осенью не стоит.
Собеседник агентства уверена, что понятие "горящие туры" ушло в прошлое.
"Если турист вдруг в четверг решает, что ему в понедельник нужно вылететь на отдых, то и такой тур агент ему подберет в ту же Турцию. Но это будет не тот отель, который был бы, ели бы покупка совершалась за три месяца. Важно понимать, что 50% всех возможных продаж ушло при раннем бронировании. Самого понятия "горящих туров", когда оператор что-то не может продать, уже нет на рынке. Сегодня продается все", — пояснила Осипова.
При этом она считает, что даже при бронировании в последний момент цены не будут выше. "Они могут подняться на какой-то конкретный отель, если он еще есть в продаже, но в целом подорожания не наблюдается", — пояснила представитель АТА.
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.