Туристы бронируют жилье в Крыму уже на ноябрь

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Номера в крымских отелях впервые за долгое время забронированы до декабря. Об этом РИА Новости Крым рассказал глава комитета Госсовета Республики Крым по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк. Речь, в частности, идет об объектах размещения, расположенных на Южнобережье.

"Буквально вчера был в Алуште, Ялте, общался с руководителями объектов размещения. Многие говорят, что впервые идет бронь не только на сентябрь и октябрь, но и на ноябрь. Люди бронируют номера на ноябрь! С ноября до середины декабря перед новогодними праздниками это была такая яма туристическая, когда ехали больше на лечение, а вот на отдых, уже не связанный с пляжем, такого не помнят вообще. Бронь на ноябрь дает право говорить о том, что мы движемся к рекорду по посетившим Крым туристам", — заверил он.

Черняк также напомнил о том, что в предыдущие годы малые отели в Крыму завершали работу уже в конце августа — начале сентября.