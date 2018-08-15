Власти Крыма заказали рекламный ролик о полуострове за 6,3 миллиона рублей

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Министерство курортов и туризма Крыма планирует потратить 6,3 миллиона рублей на создание 30-секундного рекламно-информационного видеоролика о полуострове, следует из материалов на портале госзакупок.

Согласно техзаданию, распространять видеоролик, направленный на продвижение туристического потенциала Крыма, планируется на телевидении и в интернете на русском и английском языках.

Видеоролик должен привлечь внимание туристов к Крыму, стимулировать спрос на туристические услуги и сформировать позитивный имидж.

Исполнителя планируется определить в начале сентября по итогам открытого конкурса. Источник финансирования – бюджет республики, указывается в документах.