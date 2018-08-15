Ростуризм попросил бизнесменов не летать чартерами на Гоа

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Федеральное агентство по туризму напомнило, что иностранцам с нетуристическими визами запрещено прилетать в Индию чартерами.
По данным ведомства, участились случаи прибытия на Гоа чартерными рейсами российских граждан с деловыми и иными (отличными от туристической) визами.
"Федеральное агентство по туризму напоминает о том, что, согласно нормативному акту Министерства гражданской авиации Республики Индия от 12 ноября 2015 года, иностранным гражданам с визами, отличными от туристической, запрещается прибытие на территорию государства чартерными рейсами", — пишет Ростуризм.
Иностранцы, игнорирующие это правило, должны быть возвращены в страну отправления той же авиакомпанией. Данное правило не распространяется на чартеры деловой авиации.
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