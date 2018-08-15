Во Франции турист выкопал яму на пляже и утонул в ней

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. На пляже Бартбатре на острове Нуармутье 21-летний отдыхающий вырыл в песке яму, забрался в нее и не смог выбраться, когда его накрыло водой, сообщает Ouest France.

Как сообщили в местной прокуратуре, яма оказалась слишком глубокой для того, чтобы выбраться из нее самостоятельно. Родственники молодого человека, находящиеся поблизости, пытались вытащить его.

Прибывшие на место представители экстренной службы не смогли спасти туриста.