Звезды мирового джаза дадут концерты в Эйлате на Красном море

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. С 26 по 28 августа в Эйлате пройдет традиционный фестиваль "Джаз на Красном море", сообщает министерство туризма Израиля.
Профессиональные исполнители из 12 стран мира на протяжении трех дней будут дарить гостям незабываемую атмосферу праздника музыки. Художественный руководитель проекта, знаменитый саксофонист Эли Джибри, соберет на сцене таких звезд мирового джаза, как Уэйн Шортер, Тито Пуэнте, Рики Ли Джонс и многих других.
Первый "Джаз на Красном море" был организован в 1987 году и с тех пор по праву считается одним из наиболее выдающихся событий в мире джазовой музыки. С 2011 года проходит также зимняя версия фестиваля под руководством Дюби Ленца. Из года в год гости праздника могут наслаждаться живыми выступлениями израильских исполнителей наряду с признанными мэтрами из разных стран мира. Тщательно продуманная программа в сочетании с неповторимой атмосферой Эйлата являются идеальным воплощением философии фестиваля: свобода, музыка и любовь.
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