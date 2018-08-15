Эксперты определили популярные курорты Кубани для отдыха в сентябре

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Сервис Tvil.ru выявил, какие курорты Краснодарского края чаще всего выбирают для отдыха в сентябре, сообщается на официальном сайте сервиса.

Рейтинг возглавил Сочи, на втором месте расположилась Анапа, на третьем – Геленджик. Четвертое и пятое заняли Ейск и Кабардинка соответственно. Также в десятку вошли Архипо-Осиповка, Дивноморское, Голубицкая, Туапсе и Джубга.

По данным сервиса, туристы бронируют отдых на курортах Краснодарского края в сентябре этого года на период от 7 до 10 ночей и потратят на проживание от 1 425 до 2 152 рублей в сутки.

При этом дешевле всего — в Туапсе (1 481 рубль в сутки) и в Джубге (1 425 рублей в сутки), дороже всего — в Дивноморском (2 152 рубля в сутки).