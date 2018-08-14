На вьетнамском пляже нашли морского "монстра" с сотней щупалец

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Таинственный морской "монстр" был найден на пляже Вьетнама, он очень удивил местных жителей, сообщает Newsflare.

Причудливое морское существо с сотней движущихся щупалец сбило с толку местных жителей после того, как его вынесло на пляж в провинции Кьензянг (Южный Вьетнам).

"Я не знаю, животное ли это, растение или что-то еще", — сказал экскурсовод, забравший существо с берега.

Позже таинственного "монстра" выпустили обратно в океан. "Это чудовище. Однажды оно вернется из океана и будет в десять раз больше", — волновались местные жители.

Но существо оказалось не опасным, его вид определили в комментариях. Это ветвистые офиуры (донные морские животные). Они живут на глубине до восьми километров, именно благодаря своим щупальцам находят пропитание на морском дне.