Крым лидирует в списке самых популярных авианаправлений в "бархатный сезон"

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости. Крым занимает лидирующую позицию в списке самых популярных авианаправлений осени, сообщает министерство курортов и туризма республики.

Рейтинг на основе исследования рынка проданных билетов с датами вылета с 1 сентября по 30 ноября составлен сервисом путешествий Туту.ру.

"Крым лидирует в списке самых популярных авианаправлений осени. В пятерке самых популярных направлений вылеты из Москвы в Крым, Сочи и Анапу, из Санкт-Петербурга в Симферополь и Сочи", — говорится в сообщении.

По словам министра курортов и туризма республики Вадима Волченко, Крым постоянно находится в лидерах предпочтений россиян в выборе мест отдыха как летом, так и осенью.

"Великолепная природа, осенние пейзажи всегда привлекали публику в "бархатный сезон". Осень — это сезон здоровья, время турпоходов и знакомства с достопримечательностями. И, конечно, это сезон гастрономических туров, винных фестивалей, исторических и музыкальных мероприятий, которыми славится полуостров", — сказал министр.

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