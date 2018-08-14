Минфин предложил перечень аэропортов и портов с duty free в зонах прибытия

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Минфин России подготовил проект постановления правительства, которым предлагается утвердить перечень аэропортов и портов, в которых допускается размещение магазинов беспошлинной торговли (duty free) в зонах прилета.

В настоящее время такие магазины работают только в зонах вылета, однако Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (ЕАЭС) позволяет продавать беспошлинные товары и в зонах прилета, следует из пояснительной записки к документу, размещенному на портале проектов нормативных актов.

"В целях реализации полномочия правительства РФ подготовлен проект постановления правительства РФ, которым предлагается установить перечень пунктов пропуска через государственную границу РФ, в которых допускается реализация в магазинах беспошлинной торговли товаров физическим лицам, прибывающим на таможенную территорию союза", — говорится в записке.

В проект перечня, подготовленного Минфином, вошли аэропорты в 39 городах России, включая Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Владивосток, Хабаровск, Сочи, Красноярск, Иркутск, Екатеринбург, Самару, Ростов-на-Дону, Архангельск и другие. Министерство также предложило разрешить магазины duty free в морских портах Санкт-Петербурга и Владивостока, а также в речном порту Хабаровска.