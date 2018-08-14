В МВД сообщили о росте в России числа туристов из Китая и Южной Кореи

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Число граждан Китая, которые прибыли в Россию с туристическими целями, выросло в 2018 году почти на 100 тысяч человек, китайские и южнокорейские туристы приходят на смену европейцам, сообщил главный эксперт-специалист отдела анализа информационно-аналитического управления миграционного главка МВД России Александр Пережогин.

"На смену туристам из стран ЕС, западных стран, у нас пошло большое количество туристов из Китая, Южной Кореи. Это связано, в частности, с тем, что Ростуризмом проводится определенная работа по совершенствованию условий въезда туристических групп. Если взять срез, то в 2018 году почти на 100 тысяч увеличилось число граждан Китая, которые прибыли в России с туристическими целями", — пояснил Пережогин на проходящем в Общественной палате круглом столе по теме: "Роль гражданского общества в оптимизации миграционного законодательства".

Он добавил, что на данный момент в РФ находятся чуть более 10 миллионов иностранных граждан. Тройку лидеров составляют граждане Украины, Узбекистана (примерно по 20%) и Таджикистана (11,3%). Доля приезжих из СНГ от общего количества иностранцев в России составляет 85%, доля китайцев — почти 3%, на государства Европейского союза приходится 4,6%.

По данным МВД, с целью туризма в Россию приезжает около 9% иностранцев. Основной целью для въезда в РФ для граждан других стран остается работа — 41,5%.