Рейсы "Кометы" между Ялтой и Севастополем загружены на 99%

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Средняя загрузка рейсов пассажирского судна "Комета", курсирующего по маршруту Ялта — Севастополь, составляет 99%, сообщили во вторник в пресс-службе концерна "Калашников".

"По итогам первых 14 дней августа "Комета", курсирующая на маршруте Севастополь — Ялта — Севастополь, перевезла более 4565 пассажиров. Средняя загрузка по всем рейсам составила 99%. По маршрутам Севастополь — Ялта и Ялта — Севастополь пассажиропоток распределился практически поровну: 2290 и 2275 пассажиров соответственно", — говорится в сообщении.

Отмечается, что около 58% пассажиров приобретали билеты по тарифу стандарт, 18% — по тарифу комфорт, 9% — по тарифу детский. "Ввиду неблагоприятных погодных условий (высота волны 2,5 метра и выше, скорость ветра 15-17 м/с с порывами до 20 м/с) в первые 12 дней августа из 48 рейсов было отменено восемь. Возврат билетов осуществляется в полном объеме", — уточнили в концерне.

Судно создано на базе проектов "Комета", "Колхида", "Катран" и предназначено для перевозки пассажиров в прибрежной морской зоне. Пассажировместимость новой "Кометы" — 120 человек, из них в салоне класса "Комфорт" 22 человека, в эконом-классе — 98 человек, сообщали в Минтрансе России. Максимальная скорость хода — 35 узлов (65 километров в час). Проект организации регулярных морских скоростных пассажирских перевозок в Азово-Черноморском бассейне осуществляется концерном "Калашников" совместно с судостроительным заводом "Вымпел".