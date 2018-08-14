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Рейсы "Кометы" между Ялтой и Севастополем загружены на 99%
12:3714.08.2018
(обновлено:12:38 14.08.2018)
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Скоростное морское пассажирское судно на подводных крыльях Комета 120М выполняет первый рейс по маршруту между Севастополем и Ялтой. 1 августа 2018
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Средняя загрузка рейсов пассажирского судна "Комета", курсирующего по маршруту Ялта — Севастополь, составляет 99%, сообщили во вторник в пресс-службе концерна "Калашников".

Скоростное пассажирское судно на подводных крыльях Комета, которое будет курсировать по маршруту Севастополь-Ялта
© РИА Новости / Андрей Киреев
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Чемезов прогнозирует спрос на российские "Кометы" за рубежом

"По итогам первых 14 дней августа "Комета", курсирующая на маршруте Севастополь — Ялта — Севастополь, перевезла более 4565 пассажиров. Средняя загрузка по всем рейсам составила 99%. По маршрутам Севастополь — Ялта и Ялта — Севастополь пассажиропоток распределился практически поровну: 2290 и 2275 пассажиров соответственно", — говорится в сообщении.

Отмечается, что около 58% пассажиров приобретали билеты по тарифу стандарт, 18% — по тарифу комфорт, 9% — по тарифу детский. "Ввиду неблагоприятных погодных условий (высота волны 2,5 метра и выше, скорость ветра 15-17 м/с с порывами до 20 м/с) в первые 12 дней августа из 48 рейсов было отменено восемь. Возврат билетов осуществляется в полном объеме", — уточнили в концерне.

Судно создано на базе проектов "Комета", "Колхида", "Катран" и предназначено для перевозки пассажиров в прибрежной морской зоне. Пассажировместимость новой "Кометы" — 120 человек, из них в салоне класса "Комфорт" 22 человека, в эконом-классе — 98 человек, сообщали в Минтрансе России. Максимальная скорость хода — 35 узлов (65 километров в час). Проект организации регулярных морских скоростных пассажирских перевозок в Азово-Черноморском бассейне осуществляется концерном "Калашников" совместно с судостроительным заводом "Вымпел".

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru>>>

На "Комете" с ветерком. Из Севастополя в Ялту — морским путем
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкРегулярное движение скоростного пассажирского судна между Севастополем и Ялтой открыл премьер-министр Дмитрий Медведев.Скоростное морское пассажирское судно на подводных крыльях «Комета 120М» выполняет первый рейс по маршруту между Севастополем и Ялтой
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Регулярное движение скоростного пассажирского судна между Севастополем и Ялтой открыл премьер-министр Дмитрий Медведев.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкСудно создано на базе проектов "Комета", "Колхида", "Катран". Вместимость новой "Кометы" — 120 пассажиров.Скоростное морское пассажирское судно на подводных крыльях «Комета 120М» выполняет первый рейс по маршруту между Севастополем и Ялтой
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Судно создано на базе проектов "Комета", "Колхида", "Катран". Вместимость новой "Кометы" — 120 пассажиров.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкЭкипаж составляет пять человек. Максимальная скорость теплохода на подводных крыльях — 35 узлов (около 65 километров в час).Скоростное морское пассажирское судно на подводных крыльях «Комета 120М» выполняет первый рейс по маршруту между Севастополем и Ялтой
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Экипаж составляет пять человек. Максимальная скорость теплохода на подводных крыльях — 35 узлов (около 65 километров в час).
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанк"Комету" изготовили на судостроительном заводе "Вымпел" в Рыбинске, это первое пассажирское судно в истории предприятия.Пассажиры на борту скоростного морского судна на подводных крыльях «Комета 120М» во время его первого рейса по маршруту между Севастополем и Ялтой
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
"Комету" изготовили на судостроительном заводе "Вымпел" в Рыбинске, это первое пассажирское судно в истории предприятия.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкПо словам гендиректора "Ростеха" Сергея Чемезова, возобновление Россией выпуска судов на подводных крыльях является серьезным шагом для повышения туристической привлекательности Крыма.Скоростное морское пассажирское судно на подводных крыльях «Комета 120М» выполняет первый рейс по маршруту между Севастополем и Ялтой. На втором плане: Севастопольская крепость
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
По словам гендиректора "Ростеха" Сергея Чемезова, возобновление Россией выпуска судов на подводных крыльях является серьезным шагом для повышения туристической привлекательности Крыма.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкКапитан скоростной "Кометы 120М" перед отправлением в первый рейс.Капитан скоростного морского пассажирского судна на подводных крыльях «Комета 120М» перед отправлением в первый рейс по маршруту между Севастополем и Ялтой
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Капитан скоростной "Кометы 120М" перед отправлением в первый рейс.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкПланируется, что "Комета" будет совершать два оборотных рейса, время в пути составит два часа.Пассажир у скоростного морского судна на подводных крыльях «Комета 120М»
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Планируется, что "Комета" будет совершать два оборотных рейса, время в пути составит два часа.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкСтоимость билетов для взрослых составит 500 рублей, в салоне "Комфорт" — 800 рублей. Детям от двух до семи лет — 200 рублей, младше двух лет — бесплатно.Скоростное морское пассажирское судно на подводных крыльях «Комета 120М» выполняет первый рейс по маршруту между Севастополем и Ялтой
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Стоимость билетов для взрослых составит 500 рублей, в салоне "Комфорт" — 800 рублей. Детям от двух до семи лет — 200 рублей, младше двух лет — бесплатно.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкПассажиры на борту скоростного морского судна на подводных крыльях "Комета 120М".Пассажиры на борту скоростного морского судна на подводных крыльях «Комета 120М» во время его первого рейса по маршруту между Севастополем и Ялтой
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Пассажиры на борту скоростного морского судна на подводных крыльях "Комета 120М".
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкВ следующем году запланировано производство еще двух подобных "Комет", их собираются оснастить системой стабилизации, чтобы еще больше купировать последствия качки.Скоростное морское пассажирское судно на подводных крыльях Комета 120М выполняет первый рейс по маршруту между Севастополем и Ялтой. 1 августа 2018
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
В следующем году запланировано производство еще двух подобных "Комет", их собираются оснастить системой стабилизации, чтобы еще больше купировать последствия качки.
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