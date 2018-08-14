МИД предупредил о сбоях в работе транспорта в Тунисе, Эквадоре и Венесуэле

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Министерство иностранных дел России предупредило россиян о возможных сбоях в работе транспорта в Тунисе, Эквадоре и Венесуэле.

"Тунис – 16 августа – забастовка железнодорожников; возможны сбои в работе железнодорожного транспорта, изменения в расписании движения поездов по всей территории страны", — говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) российского МИД, опубликованном в Twitter.

Кроме этого, в МИД РФ предупредили о бессрочной забастовке профсоюзов 14 августа в провинции Эсмиральдас в Эквадоре в результате чего возможны массовые протестные выступления, заторы на дорогах, сбои в работе общественного транспорта.

Также по данным ДСКЦ МИД, на 14 августа в Венесуэле отмечены наводнения и разливы рек в штатах Амасонас, Апуре, Боливар, Гуарико, Дельта-Амакуко, Монагас и Тачира, из-за чего прервано или затруднено транспортное сообщение, происходят сбои в электроснабжении, связи, поставках питьевой воды.