Газманов записал приветствие пассажирам аэропорта "Симферополь"

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Российский певец Олег Газманов записал аудиоприветствие пассажирам международного аэропорта Симферополь, сообщает Крыминформ.

"Буквально пару дней назад мне позвонило руководство аэропорта и попросило записать приветствие пассажирам. Вчера я это сделал. И сегодня я прилетел, и как раз мой голос объявлял. Пожелал всем ясных дней – мне это легко сделать, потому что я руковожу ясными днями. А так как в Крыму 300 ясных дней в среднем, то это просто зона моего воздействия", – заявил Газманов на пресс-конференции 13 августа.

Звуковое приветствие артиста транслируется в зале выдачи багажа, в зоне регистрации и зонах прилета и вылета. В своем послании Газманов советует гостям полуострова увезти с собой "кусочек крымского солнца, теплого моря и хорошего настроения".

По словам генерального директора международного аэропорта "Симферополь" Евгения Плаксина, Крым всегда был местом, где любили отдыхать творческие люди. Именно так родилась идея, чтобы голоса известных артистов, музыкантов, актеров и композиторов звучали в аэропорту.