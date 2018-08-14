В "Натали Турс" объяснили появление информации о приостановке деятельности

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Президент "Натали Турс" Владимир Воробьев объяснил техническим сбоем появление на сайте компании заявления о приостановке операционной деятельности.

Ранее во вторник на сайте туроператора появилась информация о том, что компания приостановила свою операционную деятельность.

"Сегодня нет никакой информации о приостановке деятельности. Скоро информация на сайте будет скорректирована", — сказал он, ответив утвердительно на вопрос о технических неполадках и случайном появлении информации о приостановке деятельности на сайте "Натали Турс".

Однако объявление о приостановке операционной деятельности компании до сих пор остается на сайте.

Основное юрлицо туроператора "Натали Турс" — "Панорама Тур" — с 30 июня прекратило чартерные программы для туристов в Барселону, Римини, Катанию, Неаполь, Анталью и Ираклион, а 4 июля объявило об аннулировании всех туров с 4 июля по 30 сентября включительно. Компании за несколько недель до этого стало не хватать денег для своевременной оплаты поставщикам, что ее руководство связывает с рядом факторов, включая неправильную оценку денежных потоков и сокращение спроса на туры в Европу.