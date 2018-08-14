Глава "Натали Турс" опроверг информацию о приостановке деятельности

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Президент туроператора "Натали Турс" Владимир Воробьев опроверг информацию, что компания приостанавливает свою деятельность, и заверил, что с 1 октября работу с клиентами возобновят.
Ранее сегодня на сайте туроператора появилась информация, что компания приостановила свою операционную деятельность. Воробьев объяснил появление этой публикации техническим сбоем.
"Скоро информация на сайте будет скорректирована. Речь идет только о той информации, которая уже есть на рынке с 4 июля. Мы продолжаем деятельность компании, работать с реестром клиентов, и с 1 октября мы планируем возобновить деятельность. Как об этом и говорилось раньше", — сказал Воробьев РИА Новости.
Он сообщил, что выплаты туристам пока не производят, но компания рассчитывает, что сможет в дальнейшем предложить клиентам замену туров.
Основное юрлицо туроператора "Натали Турс" — "Панорама Тур" — с 30 июня прекратило чартерные программы для туристов в Барселону, Римини, Катанию, Неаполь, Анталью и Ираклион, а затем объявило об аннулировании всех туров с 4 июля по 30 сентября включительно. Перед этим компания столкнулась с нехваткой денег для расчета с поставщиками. По словам руководства, это связано с рядом факторов, включая ошибки в оценке денежных потоков и сокращение спроса на туры в Европу.
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