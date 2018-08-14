Туроператор "Натали Турс" официально объявил о приостановке деятельности

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. На сайте компании "Натали Турс" появилось официальное объявление о том, что компания приостановила свою операционную деятельность.

Основное юрлицо туроператора "Натали Турс" — "Панорама Тур" — с 30 июня прекратило чартерные программы для туристов в Барселону, Римини, Катанию, Неаполь, Анталью и Ираклион, а 4 июля объявило об аннулировании всех туров с 4 июля по 30 сентября включительно. Компании за несколько недель до этого стало не хватать денег для своевременной оплаты поставщикам, что ее руководство связывает с рядом факторов, включая неправильную оценку денежных потоков и сокращение спроса на туры в Европу.

Прокуратура Москвы 20 июля заявила о начале проверки и потребовала возбудить уголовное дело в отношении туроператора "Натали Турс" по результатам проверки компании, говорится в сообщении надзорного ведомства.