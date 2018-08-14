Осенью туристы выбирают поездки в Сочи, КавМинВоды и Калининград

МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. В предстоящий бархатный сезон туристический поток переориентируется на Сочи и КавМинВоды вместо Крыма и Геленджика, сообщает Biletix.

Объем ранних продаж авиабилетов в Сочи на сентябрь-октябрь из российских городов вырос на 15%, в то время как продажи авиабилетов в Симферополь, столицу Крыма, напротив сократились на 31%.

Судя по аналитике сервиса, в первые месяцы осени среди самых востребованных внутренних направлений выросла популярность у Сочи, Минеральных вод и Калининграда, при этом в "минус" ушли Симферополь, Геленджик и Краснодар.

Наибольший рост популярности среди международных направлений продемонстрировали курорты Турции: объем продаж авиабилетов в Анталию вырос в 6,5 раза, в Стамбул – в 3,8 раза. Также динамичный рост спроса продемонстрировали Тель-Авив (рост в 3,1 раза) и Тбилиси (рост в 2,3 раза).

В целом, объем продаж авиабилетов на предстоящий Бархатный сезон сократился на 2,3%. При этом продажи по внутренним направлениям остались на прошлогоднем уровне, просадка по международным направлениям составила 16%. Согласно данным раннего бронирования, в январе-июле 56% продаж авиабилетов с вылетом в сентябре-октябре авиабилетов пришлись на внутренние рейсы и 44% – на международные. В аналогичный период прошлого года это соотношение составляло 53% и 47% соответственно.

Средний чек по внутренним направлениям вырос с 8 470 до 9 783 рублей, то есть на 15%, по зарубежным направлениям – на 1% с 18 967 до 19 156 рублей.