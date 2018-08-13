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Москвичи выбрали страны, где можно продлить себе лето
19:0513.08.2018
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Путешественники в аэропорту перед посадкой на самолет
© Depositphotos / iakovenko123

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Сервис путешествий Туту.ру выяснил, где жители Москвы продлят себе лето, специалисты проанализировали все оформленные авиабилеты за рубеж и по России с вылетом из Москвы с 1 сентября по 30 ноября 2018 года и составили список самых популярных авиамаршрутов.

Аналитики Туту.ру также сравнили средние цены на перелет осенью нынешнего года с аналогичным периодом прошлого года.

Среди тех, кто будет продлевать лето в России, большинство (14%) выбирает Симферополь. На втором месте по популярности после Крыма — Сочи, а замыкает тройку Анапа. В прошлом году рейтинг популярных российских курортов на осень выглядел точно так же.

Ялта, Крым
© Depositphotos / katalinks
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Больше путешественников этой осенью полетит в Анапу, Минводы, Краснодар и Геленджик. Небольшое снижение доли пассажиропотока наблюдается в Симферополь и Сочи. При этом билеты в Геленджик подешевели на 12%, в Краснодар — на 18%, в Анапу — на 6%. А вот билеты в Сочи наоборот подорожали на 6%.

В осенний рейтинг стран ближнего зарубежья вошли Тбилиси (Грузия), Кишинев (Молдавия), Ереван (Армения). Самыми подорожавшими направлениями стали Москва — Кишинев и Москва — Баку (+43%), Москва — Алма-Ата (+20%) и Москва — Бишкек (+15%).  Дешевле слетать получится в Ереван (-9%) и Тбилиси (-5%).

Среди европейских направлений этой осенью попали в десятку вылеты в Бургас (Болгария), Рим, Варну (Болгария) и Тенерифе (Испания). Черногорский Тиват как минимум четыре года занимает первую строчку рейтинга. А вот Салоники (Греция), Мюнхен (Германия), Ираклион (Греция) и Аликанте (Испания) потеряли популярность.

Женщина наслаждается видом на море
© Depositphotos / marina_krk
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Самое подешевевшее направление, попавшее в рейтинг, Москва — Бургас (-42%), а подорожавшее — Москва — Вена (+29%).  Прошлой осенью тройка самых популярных направлений выглядела так: Тиват, Барселона, Ларнака. А этой осенью: Тиват, Прага, Ларнака.

Среди стран дальнего зарубежья первые три места этой осенью занимают Тель-Авив (Израиль), Анталья и Стамбул (Турция). Годом ранее первые три строчки рейтинга были у Тель-Авива, Антальи и Пхукета (Таиланд). Что касается цен на авиабилеты, то на 26% подорожал перелет на Пхукет, на 25% — в Дели (Индия) и на 22%  — в Сеул. На уровне прошлой осени остались цены на авиабилеты в Тель-Авив, Стамбул и Лос-Анджелес.

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