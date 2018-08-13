Политик рассказал о реакции туристов на курортный сбор в Кавминводах

ПЯТИГОРСК, 13 авг — РИА Новости. Туристы на Кавказских Минеральных Водах позитивно отнеслись к курортному сбору, сообщил министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев.

С 1 мая курортный сбор в Ставропольском крае начали взимать в Железноводске, Пятигорске, Ессентуках и Кисловодске. Его ставка составляет 50 рублей с человека в сутки.

"Я поговорил с отдыхающими, спрашивал об отношении к курортному сбору, все мне отвечали, что позитивное. Еще один показатель, по информации руководителей муниципальных органов власти, есть только 2,5% человек, которые отказываются платить курортный сбор", — сказал Чеботарев на встрече с участниками форума "Машук" в Пятигорске.

По его словам, перемены в облике городов позволят изменить мнение тех, кто отказывается от уплаты, в лучшую сторону.

Форум "Машук" проводится в девятый раз в Пятигорске у подножья горы Машук с 10 по 24 августа, в две смены он примет две тысячи человек. Грантовый фонд составит более 80 миллионов рублей.