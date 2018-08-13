Эксперты советуют туристам поторопиться с покупкой авиабилетов

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. С 8 по 12 августа объем продаж авиабилетов по международным направлениям вырос на 31%, сообщают эксперты.

"Валютный курс напрямую влияет на стоимость авиаперелетов по международным направлениям, поскольку все расчеты между участниками авиатранспортного рынка осуществляются в валюте по внутреннему курсу Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA)", — пояснил РИА Новости генеральный директор интернет-сервиса для путешественников Biletix Александр Сизинцев.

В России курс IATA привязан к официальному курсу ЦБ РФ и изменяется еженедельно с округлением в 50 копеек в ночь со вторника на среду. На прошлой неделе курс евро составлял 73,50 рубля, курс доллара составлял 63,50 рубля. Такой же курс был в начале июля. То есть пока внутренний курс IATA не изменился.

Установленный Банком России официальный курс доллара на 14 августа 2018 составляет 68,22 рубля, курс евро — 77,65 рубля. "Таким образом, билеты на международные рейсы со среды могут подорожать на 5-7%", — уточняют эксперты сервиса OneTwoTrip.

"На каждые 100 евро стоимости билета, путешественникам придется заплатить дополнительные 450 рублей. Как это отразится на спросе пока непонятно, но вполне вероятно, что он может снизиться", — посчитали в сервисе путешествий Tutu.ru.

В Biletix поясняют, что российские туристы уже отреагировали на падение курса. В период с 8 по 12 августа объем продаж авиабилетов по международным направлениям вырос на 31% по сравнению со средним посуточным объемом продаж в этот период. При этом по внутрироссийским направлениям никаких скачков не наблюдается.

"Если вы планируете поездку за границу, то лучше приобрести авиабилеты за рубеж сегодня или завтра, — комментирует руководитель авианаправления сервиса OneTwoTrip Леонид Рябоштан. — Однако сэкономить на турах и гостиницах, используя эту особенность рынка воздушных перевозок, путешественникам не удастся, так как их стоимость зафиксирована в валюте и изменение курса сразу же влияет на ее рублевый эквивалент".