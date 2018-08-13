Эксперты назвали самые популярные курорты Крыма для отдыха в сентябре

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Сервис Tvil.ru проанализировал данные броней жилья в частном секторе Крыма с 1 по 30 сентября и назвал самые популярные курорты полуострова, сообщается на официальном сайте сервиса.

Рейтинг возглавила Ялта, на втором месте – Феодосия, на третьем – Евпатория. Замкнули пятерку Судак и Алушта.

Также в десятку вошли Алупка, Севастополь, Саки, поселки Мисхор и Николаева.

При этом самый дорогой отдых в Ялте (2651 рубль) и Мисхоре (2603 рубля), самый доступный – в поселке Николаевка (1381 рубль) и в Саки (1601 рубль).

По данным сервиса, туристы бронируют отдых в курортных городах и посёлках Крыма в сентябре этого года на период от 10 до 13 ночей.